Поджоги полей значительно снижают урожайность зерновых – Минсельхоз Азербайджана

Сжигание соломы на полях после сбора урожая отрицательно влияет на урожайность зерновых, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана.
«После сбора зерна с участков многие фермеры сами того не ведая наносят путем сжигания соломы и прочих остатков большой урон почве, снижая тем самым урожайность», - говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза, органические соединения, находящиеся в почве, испаряются при сжигании, что в свою очередь снижает плодородность почвы.
"Несмотря на то, что солома горит всего 30-40 секунд, почва в этот момент согревается до 360 градусов по Цельсию. Таким образом, в результате сжигания тонны соломы на территории в 1 гектар, теряется 4-4,5 кг азота, 2-2,5 кг фосфора, 8-10 кг калия. Это приводит к снижению урожайности на следующий год на 20-30%", - отмечают в министерстве.
Минсельхоз также предупреждает об ответственности за поджог полей. Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях за поджог полей физическим лицам грозит штраф от 400 до 600 манатов, должностным лицам – от 1,5 тыс. до 2 тыс. манатов, юридическим лицам – от 5 тыс. до 6 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, сбор урожая зерновых в Азербайджане на 1 июля 2019 года составил 2 млн 514,61 тыс. тонн.
По данным ведомства, в Азербайджане площади под зерновые составляют 1 млн 9,139 тыс. га., из которых 677,793 тыс. га засеяны под пшеницу, 331,346 тыс. га - ячмень.
Урожайность уже собранных зерновых составила 32,1 центнера с га.
По данным министерства, пшеница собрана с 463,707 тыс. га, что составляет 68,4% от общей площади посевных под пшеницу, ячменя собрано с 319,44 тыс. га (96,4% от общей посевной площади под ячмень).
В Азербайджане в 2018 году было собрано 3 млн 309,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых , что на 13% больше 2017 года.
А.Мамедов
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