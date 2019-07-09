Шесть партий могут пройти в Раду - опрос

В Раду имеют шансы попасть партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "Сила и честь", -свидетельствуют результаты опроса Украинского института изучения общественного мнения.
Пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 37,8% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать; "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,1%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко - 8,4%, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 6,8%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,6%, - таковы итоги опроса, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, "Гражданская позиция" с поддержкой 3,4% голосов и "Оппозиционный блок - партия мира и развития" с поддержкой 3,3% респондентов.
Кроме того, украинцы готовы поддержать ВО "Свобода" - 3,2%, "Аграрную партию" - 3,1% и "Объединение "Самопомощь" - 2,1%.
Опрос был проведен Украинским институтом изучения общественного мнения с 1 по 7 июля. Всего опрошено 2012 респондентов методом face to face. Статистическая погрешность составляет 2,2%.
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