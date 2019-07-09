Бакинский международный аэропорт в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3,8%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в I-ом полугодии 2019 года обслужил 2 млн пассажиров, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За I-ое полугодие 2019 года на долю AZAL пришлось 853 тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г) – 234 тыс. пассажиров. Суммарно, это больше показателя предыдущего года примерно на 57 тыс. человек (или на 5,5% -ИФ)", - отмечается в сообщении.
В январе-июне 2019 года на международных рейсах перевезено 1,76 млн пассажиров. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 32,8%, Buta Airways – 13,2%, иностранных компаний – 54%.
В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает 31 авиакомпанию. В пятерку самых популярных перевозчиков в июне, помимо AZAL и Buta Airways также входят Turkish Airlines, Aeroflot и FlyDubai.
«Суммарно международные аэропорты Азербайджана за I-ое полугодие 2019 года обслужили 2,4 млн. пассажиров. Вторым по загруженности стал аэропорт в Нахчыване – 284 тыс. пассажиров, третьим – аэропорт города Гянджи с пассажиропотоком 70 тыс. человек», - указывается в сообщении.
Из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.
В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Н.Аббасова
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