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Социум 09.07.2019 17:25

В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об увековечивании памяти геолога Фармана Салманова, сообщает сайт главы государства.

Документом предусматривается учреждение «Стипендии имени Фармана Салманова» двум отличившимся студентам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Кроме этого, в городе Шамкир (запад Азербайджана) будет установлен памятник Салманову, а также его имя будет присвоено школе, в которой он учился. Президент поручил кабинету министров решить вопросы, связанные с этим.

Фарман Салманов - родился 28 июля 1931 года, самый результативный геолог в мировой истории, участвовавший в открытии гигантских и крупных месторождений нефти и газа. Один из наиболее известных в мире практиков-геологов. Герой Социалистического Труда (1966), заслуженный геолог Российской Федерации. По окончании института он был направлен искать нефть в Кузбассе. В период с 1955 по 1957 годы Салманов работал начальником Плотниковской и Грязненской нефтегазоразведочных экспедиций (Кемеровская, Новосибирская область).

Салманов один из первооткрывателей сибирской нефти, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН (1991). Основатель тюменской школы геологии, один из ведущих организаторов геологоразведочных работ в Сибири. Участник открытия свыше 150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири

Под руководством Фармана Салманова были достигнуты максимальные объёмы буровых работ и прироста запасов нефти и газа.

Именем Салманова назван аэропорт в г.Сургут.

Салманов умер 31 марта 2007 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕОЛОГ, ПАМЯТНИК

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E-mail: [email protected]