Грузинские застройщики сохраняют оптимизм в отношении спроса из России

Грузинские застройщики, которые частично ориентировались на российских покупателей недвижимости, сохраняют оптимизм относительно этого сегмента спроса.
"В данный момент мы остановили все рекламные кампании, но о приостановке работы речи не идет. Мы работаем в обычном режиме, готовим новый тур, в том числе, из России, с учетом новых вариантов полетов - уже запущены рейсы Ереван-Батуми, ежедневно, так что со временем, уверена, ситуация выправится, мы сохраняем оптимизм", - заявил "Интерфаксу" во вторник представитель ORBI Group, одной из лидирующих девелоперских компаний в Грузии.
Говоря о состоянии спроса со стороны россиян, в компании отметили: "Пока сложно как-то реально оценить динамику, так как времени прошло немного. Определенный спрос сохраняется".
В минувшее воскресенье ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче выступил с оскорблениями в адрес Владимира Путина с использованием нецензурной лексики. Поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.
Госдума в связи с этим во вторник приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры в отношении грузинской стороны. Однако президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии. "Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.
"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - отметил Путин.
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