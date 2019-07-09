Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил конструктивное сотрудничество с ЕС в сферах энергобезопасности и транспорта.
«Сегодня мы обсудили вопросы энергобезопасности и транспорта. Азербайджан и ЕС весьма конструктивно сотрудничают в данных сферах. Успешно реализуется проект Южного газового коридора", - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.
Коснувшись транспортного сектора, глава государства отметил, что инвестиции в сферу логистики и транспорта дали возможность превратить Азербайджан в важный транспортный хаб.
«Через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Безусловно, наше географическое положение дает нам превосходство. Но без инвестиций в сферу транспорта, географическое положение не имело бы такого значения. Поэтому в последние годы наши усилия в данном направлении дают хорошие результаты. Азербайджан превращается в важную транзитную страну и в будущем наша роль в данном качестве возрастет», - отметил Алиев.
А.Мамедов
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