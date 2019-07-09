Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 09.07.2019 17:37

Азербайджан становится важной транзитной страной - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил конструктивное сотрудничество с ЕС в сферах энергобезопасности и транспорта.

«Сегодня мы обсудили вопросы энергобезопасности и транспорта. Азербайджан и ЕС весьма конструктивно сотрудничают в данных сферах. Успешно реализуется проект Южного газового коридора", - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.

Коснувшись транспортного сектора, глава государства отметил, что инвестиции в сферу логистики и транспорта дали возможность превратить Азербайджан в важный транспортный хаб.

«Через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Безусловно, наше географическое положение дает нам превосходство. Но без инвестиций в сферу транспорта, географическое положение не имело бы такого значения. Поэтому в последние годы наши усилия в данном направлении дают хорошие результаты. Азербайджан превращается в важную транзитную страну и в будущем наша роль в данном качестве возрастет», - отметил Алиев.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер ЕС готов финансировать проекты в сфере транспорта с участием Азербайджана Алиев и Хололей обсудили перспективы транспортного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС Баку и Брюссель на следующей неделе обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта Азербайджан и ЕС в феврале 2019г обсудят вопросы сотрудничества в сфере транспорта Азербайджан в феврале проведет презентацию транзитных возможностей страны в Китае

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]