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Карабахский конфликт 09.07.2019 17:40

Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основной причиной нерешенности нагорно-карабахского конфликта является деструктивная позиция Армении.

«В ходе встречи один на один, я проинформировал его (Дональда Туска – ИФ) о нашей позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Наша непоколебимая позиция состоит из того, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта», - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.

Он подчеркнул, что «основной причиной нерешенности конфликта является неконструктивная позиция Армении». «Усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта»,- сказал глава государства.

«Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво – означает начало деоккупации азербайджанских территорий»,- заявил президент Азербайджана.

Алиев также отметил, что долгие годы территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, а более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев «страдают от этой агрессии и оккупации».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]