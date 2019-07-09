Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основной причиной нерешенности нагорно-карабахского конфликта является деструктивная позиция Армении.

«В ходе встречи один на один, я проинформировал его (Дональда Туска – ИФ) о нашей позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Наша непоколебимая позиция состоит из того, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта», - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.

Он подчеркнул, что «основной причиной нерешенности конфликта является неконструктивная позиция Армении». «Усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта»,- сказал глава государства.

«Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво – означает начало деоккупации азербайджанских территорий»,- заявил президент Азербайджана.

Алиев также отметил, что долгие годы территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, а более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев «страдают от этой агрессии и оккупации».

Ф.Исазаде