Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основной причиной нерешенности нагорно-карабахского конфликта является деструктивная позиция Армении.
«В ходе встречи один на один, я проинформировал его (Дональда Туска – ИФ) о нашей позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Наша непоколебимая позиция состоит из того, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее урегулирование конфликта», - заявил Алиев во вторник в Баку в ходе совместного брифинга с президентом Совета ЕС Дональдом Туском.
Он подчеркнул, что «основной причиной нерешенности конфликта является неконструктивная позиция Армении». «Усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта»,- сказал глава государства.
«Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво – означает начало деоккупации азербайджанских территорий»,- заявил президент Азербайджана.
Алиев также отметил, что долгие годы территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, а более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев «страдают от этой агрессии и оккупации».
Ф.Исазаде
Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка
Бакинский международный аэропорт в I полугодии увеличил пассажиропоток на 3,8%
Поджоги полей значительно снижают урожайность зерновых – Минсельхоз Азербайджана
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
МОК приветствует операцию Европола и WADA по изъятию допинга
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
SEC обвинила Volkswagen в затягивании ее расследования по делу об обмане инвесторов
Узбекистан приветствует совместную резолюцию о мире участников межафганской встречи в Дохе - МИД
Спикер парламента Эстонии поддержал идею восстановить памятник солдатам эстонской дивизии СС
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома