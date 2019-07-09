ЕС за нарушение правил единого рынка оштрафовал фирму, создавшую персонажа Hello Kitty

Еврокомиссия оштрафовала на 6,2 млн евро японскую фирму Sanrio - создательницу персонажа Hello Kitty - за нарушение правил единого рынка ЕС, запрещающих ограничения трансграничной торговли.
Sanrio специализируется на создании персонажей и на выпуске товаров на их тематику. Все ее персонажи выполнены в стиле каваии. Самый известный из них - белая кошечка Hello Kitty (полное имя - Kitty White).
Антимонопольное ведомство ЕС сообщило во вторник, что Sanrio оштрафована на 6,2 млн евро за запрет торговцам продавать ее лицензионные товары за границы той страны, где производится эта продукция, в другие страны Европейского экономического пространства (ЕЭП). Это ограничение касалось продуктов с участием Hello Kitty или других персонажей, принадлежащих Sanrio.
В июне 2017 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование и установила, что неисключительные лицензионные соглашения Sanrio нарушают правила конкуренции ЕС посредством прямых и косвенных ограничений на экстерриториальную продажу лицензионных продуктов. Еврокомиссия пришла к выводу, что незаконные действия Sanrio, которые продолжались примерно 11 лет, в итоге нанесли ущерб европейским потребителям. Компания сотрудничала с Еврокомиссией в этом расследовании, поэтому ей предоставлена 40-процентная скидка на штраф.
"Европейские потребители, даже покупая кружку Hello Kitty или игрушку Chococat, могут в полной мере воспользоваться одним из главных преимуществ Единого рынка: возможностью совершать покупки по всей Европе, выбирая лучшие предложения", - заявила в связи с этим делом комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
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