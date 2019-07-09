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Дальнее зарубежье 09.07.2019 20:04

ЕС за нарушение правил единого рынка оштрафовал фирму, создавшую персонажа Hello Kitty

Еврокомиссия оштрафовала на 6,2 млн евро японскую фирму Sanrio - создательницу персонажа Hello Kitty - за нарушение правил единого рынка ЕС, запрещающих ограничения трансграничной торговли.

Sanrio специализируется на создании персонажей и на выпуске товаров на их тематику. Все ее персонажи выполнены в стиле каваии. Самый известный из них - белая кошечка Hello Kitty (полное имя - Kitty White).

Антимонопольное ведомство ЕС сообщило во вторник, что Sanrio оштрафована на 6,2 млн евро за запрет торговцам продавать ее лицензионные товары за границы той страны, где производится эта продукция, в другие страны Европейского экономического пространства (ЕЭП). Это ограничение касалось продуктов с участием Hello Kitty или других персонажей, принадлежащих Sanrio.

В июне 2017 года Еврокомиссия начала антимонопольное расследование и установила, что неисключительные лицензионные соглашения Sanrio нарушают правила конкуренции ЕС посредством прямых и косвенных ограничений на экстерриториальную продажу лицензионных продуктов. Еврокомиссия пришла к выводу, что незаконные действия Sanrio, которые продолжались примерно 11 лет, в итоге нанесли ущерб европейским потребителям. Компания сотрудничала с Еврокомиссией в этом расследовании, поэтому ей предоставлена 40-процентная скидка на штраф.

"Европейские потребители, даже покупая кружку Hello Kitty или игрушку Chococat, могут в полной мере воспользоваться одним из главных преимуществ Единого рынка: возможностью совершать покупки по всей Европе, выбирая лучшие предложения", - заявила в связи с этим делом комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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Тэги: ЕС, ЯПОНИЯ, ПЕРСОНАЖ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]