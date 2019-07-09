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СНГ 09.07.2019 20:14

В Белоруссию во второй раз за год прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кент

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент находится с визитом в Минске, сообщает американское посольство в Белоруссии во вторник.

"Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка во время визита в Минск 9 июля", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Между тем, о планируемых встречах помощника госсекретаря посольство пока не сообщает.

Пресс-служба МИД Белоруссии пока недоступна для комментариев.

Нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Белоруссию в марте этого года. Тогда он заявил о возможности отмены санкций США в отношении Белоруссии, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение американской администрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля поздравил Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ДИПЛОМАТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]