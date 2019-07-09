В Белоруссию во второй раз за год прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кент

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент находится с визитом в Минске, сообщает американское посольство в Белоруссии во вторник.

"Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка во время визита в Минск 9 июля", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Между тем, о планируемых встречах помощника госсекретаря посольство пока не сообщает.

Пресс-служба МИД Белоруссии пока недоступна для комментариев.

Нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Белоруссию в марте этого года. Тогда он заявил о возможности отмены санкций США в отношении Белоруссии, "если Беларусь предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение американской администрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля поздравил Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска.