Президент Азербайджана наградил главу МИД и сотрудников внешнеполитического ведомства орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «За службу Родине» I степени министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, сообщает сайт главы государства.
Мамедъяров удостоен награды "за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана».
Кроме того, орденом «За службу Родине» II степени награждены заместители министра иностранных дел Араз Азимов, Махмуд Мамедгулиев, Хафиз Пашаев, Надир Гусейнов, Рамиз Гасанов, Халаф Халафов и другие сотрудники дипломатического ведомства республики.
В целом, Алиев наградил орденами и медалями более 100 сотрудников МИД Азербайджана, еще 21 сотруднику ведомства присуждены звания чрезвычайного и полномочного посла и чрезвычайного и полномочного посланника I и II степени.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Азербайджан 9 июля отмечает день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы. В этом году азербайджанские дипломаты отмечают 100-летний юбилей.
Ф.Исазаде
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