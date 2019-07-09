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Внутренняя политика 09.07.2019 20:18

Президент Азербайджана наградил главу МИД и сотрудников внешнеполитического ведомства орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «За службу Родине» I степени министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, сообщает сайт главы государства.

Мамедъяров удостоен награды "за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана».

Кроме того, орденом «За службу Родине» II степени награждены заместители министра иностранных дел Араз Азимов, Махмуд Мамедгулиев, Хафиз Пашаев, Надир Гусейнов, Рамиз Гасанов, Халаф Халафов и другие сотрудники дипломатического ведомства республики.

В целом, Алиев наградил орденами и медалями более 100 сотрудников МИД Азербайджана, еще 21 сотруднику ведомства присуждены звания чрезвычайного и полномочного посла и чрезвычайного и полномочного посланника I и II степени.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Азербайджан 9 июля отмечает день профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы. В этом году азербайджанские дипломаты отмечают 100-летний юбилей.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИД, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]