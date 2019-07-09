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Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

Минэнерго США сохранило прогнозы, сделанные месяцем ранее, как по добыче нефти в стране на 2019 год - 12,4 млн баррелей в сутки, так и на 2020 год - 13,3 млн б/с, следует из свежего отчета управления по энергетике министерства (EIA).

Прогноз цены на нефть на 2019 и 2020 годы также сохранен - $67 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]