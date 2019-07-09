Минэнерго США сохранило прогнозы добычи нефти в Штатах на 2019-2020гг и цен на нефть

Минэнерго США сохранило прогнозы, сделанные месяцем ранее, как по добыче нефти в стране на 2019 год - 12,4 млн баррелей в сутки, так и на 2020 год - 13,3 млн б/с, следует из свежего отчета управления по энергетике министерства (EIA).

Прогноз цены на нефть на 2019 и 2020 годы также сохранен - $67 за баррель.