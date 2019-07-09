Путин подтверждает позицию невмешательства в американские выборы

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в США.

"Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь", - сказал Путин в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Слова Путина из интервью в фильме, который был показан на фестивале в итальянской Таормине, опубликованы на сайте телеканала НТВ.