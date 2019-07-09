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Регион 09.07.2019 22:22

Мирное урегулирование на Ближнем Востоке невозможно без учета интересов Ирана - Лаврентьев

В процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо учитывать интересы Ирана, заявил в Тегеране во вторник специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, которые приводит иранское агентство "Мехр", без учета роли и интересов Ирана невозможно достичь эффективного и долговременного мира в регионе.

Заявление Лаврентьева прозвучало во время его встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Шамхани в свою очередь приветствовал решительную позицию Москвы по ситуации вокруг Ирана, в частности по проблемам СВПД, присутствия Ирана в Сирии, уничтожения американского беспилотника и недавнего задержания иранского танкера в Гибралтаре.

Он отметил, что Иран продолжит решительно защищать свои интересы и безопасность.

Лаврентьев находится в Иране для того, чтобы ознакомить представителей иранских властей с итогами трехсторонней встречи советников по нацбезопасности России, США и Израиля, которая состоялась недавно в Иерусалиме, отмечает агентство.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИРАН, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]