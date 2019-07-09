Мирное урегулирование на Ближнем Востоке невозможно без учета интересов Ирана - Лаврентьев

В процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо учитывать интересы Ирана, заявил в Тегеране во вторник специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, которые приводит иранское агентство "Мехр", без учета роли и интересов Ирана невозможно достичь эффективного и долговременного мира в регионе.
Заявление Лаврентьева прозвучало во время его встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Шамхани в свою очередь приветствовал решительную позицию Москвы по ситуации вокруг Ирана, в частности по проблемам СВПД, присутствия Ирана в Сирии, уничтожения американского беспилотника и недавнего задержания иранского танкера в Гибралтаре.
Он отметил, что Иран продолжит решительно защищать свои интересы и безопасность.
Лаврентьев находится в Иране для того, чтобы ознакомить представителей иранских властей с итогами трехсторонней встречи советников по нацбезопасности России, США и Израиля, которая состоялась недавно в Иерусалиме, отмечает агентство.
Глава МИД Грузии называет позицию Путина по вопросу санкций единственным верным решением
Президент Азербайджана наградил главу МИД и сотрудников внешнеполитического ведомства орденами и медалями
Изменение статус-кво по Карабаху означает начало деоккупации азербайджанских территорий – Алиев
Нефть уверенно дорожает, Brent торгуется выше $64,8 за баррель
Турция должна прекратить бурение в территориальных водах Кипра - Госдеп США
Состояние миллионеров в мире в 2018г сократилось впервые за 7 лет - Capgemini
В Азербайджане установят памятник Салманову, открывшему нефть в Западной Сибири
В Азербайджане арестован водитель микроавтобуса, спровоцировавший ДТП с грузовиком , в котором погибли 8 человек
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика на строительство жилого дома для пострадавших от оползня
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Число базовых станций Nar 4G превысило 2000
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома