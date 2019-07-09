Мирное урегулирование на Ближнем Востоке невозможно без учета интересов Ирана - Лаврентьев

В процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке необходимо учитывать интересы Ирана, заявил в Тегеране во вторник специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, которые приводит иранское агентство "Мехр", без учета роли и интересов Ирана невозможно достичь эффективного и долговременного мира в регионе.

Заявление Лаврентьева прозвучало во время его встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Шамхани в свою очередь приветствовал решительную позицию Москвы по ситуации вокруг Ирана, в частности по проблемам СВПД, присутствия Ирана в Сирии, уничтожения американского беспилотника и недавнего задержания иранского танкера в Гибралтаре.

Он отметил, что Иран продолжит решительно защищать свои интересы и безопасность.

Лаврентьев находится в Иране для того, чтобы ознакомить представителей иранских властей с итогами трехсторонней встречи советников по нацбезопасности России, США и Израиля, которая состоялась недавно в Иерусалиме, отмечает агентство.