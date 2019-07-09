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СНГ 09.07.2019 23:07

Сближение России и Украины неизбежно - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности строительства нормальных, союзнических отношений между Россией и Украиной.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - сказал Путин в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Слова Путина из интервью в фильме, который был показан на фестивале в итальянской Таормине, опубликованы на сайте телеканала НТВ.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]