В Дохе продолжился межафганский диалог, начатый в Москве - МИД РФ

Россия позитивно оценивает итоги завершившейся накануне межафганской встречи в Дохе и считает ее продолжением начатого афганцами в Москве диалога, заявили во вторник в МИД РФ.
"Российская сторона поддерживает итоги состоявшейся 7-8 июля в Дохе второй встречи межафганского диалога", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади отметили, что "по сути, она стала продолжением начатого в феврале в Москве разговора представителей широкого спектра социально-политических сил ИРА, включая вооруженную оппозицию, нацеленного на содействие скорейшему запуску мирного процесса в этой стране".
"Остается только порадоваться тому, что данный межафганский переговорный формат, инициированный афганской диаспорой России, ряда стран СНГ, некоторых азиатских и европейских государств, получил свое продолжение и поддержку подавляющего большинства государств международного сообщества", - подчеркнули в МИД РФ.
В Москве также выразили надежду на то, что "такое общение заложит фундамент будущего мирного соглашения и более рельефно обозначит контуры постконфликтного устройства Афганистана".
В МИД РФ напомнили, что с российской стороны неоднократно подчеркивалось, что "межафганский диалог на деле воплощает в жизнь широко одобренный международным сообществом принцип "ведомого афганцами и принадлежащего афганцам" (Afghan led and Afghan owned) мирного процесса".
"В нынешних афганских реалиях такие встречи остаются де-факто единственным жизнеспособным каналом общения не только противоборствующих сторон афганского конфликта, но и всех ключевых политических сил ИРА, без чего вряд ли возможно достижение подлинного мира", - отметили на Смоленской площади.
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