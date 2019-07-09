Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.907 RUR   0.0267 GBR   2.127 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.51 0.88 Brent 64.23 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.07.2019 21:14

Нетаньяху пригрозил Ирану израильской боевой авиацией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и Иран, и Сирия находятся в зоне досягаемости израильской авиации, и руководству Ирана стоит помнить об этом факте.

"Иран недавно угрожал уничтожить Израиль", - цитирует издание "Джерузалем пост" слова премьера, сказанные на авиабазе "Неватим" возле истребителя-бомбардировщика F-35.

"Им (властям Ирана - ИФ) полезно помнить, что эти самолеты могут достигнуть любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - отметил премьер.

Как сообщало ранее агентство "Мехр", глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен в течение получаса.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.

В свою очередь Нетаньяху призывал европейские страны ввести санкции против Ирана, превысившего предусмотренный СВПД лимит обогащенного урана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ИРАН, УГРОЗЫ


Похожие новости


Израиль не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие - Нетаньяху Нетаньяху должен до 10 мая предложить дату слушаний по делам о коррупции - генпрокурор Нетаньяху поздравил Зеленского, пригласил посетить Израиль Нетаньяху заручился поддержкой большинства членов парламента - СМИ Нетаньяху заявляет, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех Нетаньяху пришел на пляж в Нетании и призвал "выйти из воды и идти голосовать"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]