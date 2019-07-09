Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об агрессивных попытках вмешательства западных стран во внутренние дела России и Белоруссии.
"Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо", - заявил Нарышкин во вторник в Бресте после встречи с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.
Главу СВР цитирует госагентство БелТА.
Нарышкин подчеркнул, что с целью предотвращения таких попыток спецслужбы России и Белоруссии создают совместную оборону. "Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие", - сказал он.
При этом глава СВР отметил: "Мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб".
Во вторник в Бресте состоялось очередное заседание совместной коллегии КГБ Белоруссии и СВР России. В числе приоритетных тем на коллегии обсуждалось противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.
"Наши специальные службы, занимаясь такой очень деликатной сферой государственной деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов, замыслов отдельных террористических групп, выявления каналов финансирования терроризма", - отметил Нарышкин.
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