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СНГ 09.07.2019 21:35

Нарышкин обвиняет Запад в "агрессивном вмешательстве" в дела России и Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил об агрессивных попытках вмешательства западных стран во внутренние дела России и Белоруссии.

"Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо", - заявил Нарышкин во вторник в Бресте после встречи с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.

Главу СВР цитирует госагентство БелТА.

Нарышкин подчеркнул, что с целью предотвращения таких попыток спецслужбы России и Белоруссии создают совместную оборону. "Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие", - сказал он.

При этом глава СВР отметил: "Мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб".

Во вторник в Бресте состоялось очередное заседание совместной коллегии КГБ Белоруссии и СВР России. В числе приоритетных тем на коллегии обсуждалось противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций.

"Наши специальные службы, занимаясь такой очень деликатной сферой государственной деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов, замыслов отдельных террористических групп, выявления каналов финансирования терроризма", - отметил Нарышкин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]