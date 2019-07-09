Глава МИД Франции предлагает США предпринять шаги для начала диалога с Ираном

США, чтобы избежать ухудшения ситуации вокруг Ирана, могли бы приложить усилия для начала диалога с Тегераном, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Американцы, если даже они более не участники (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД - ИФ) ... могут сделать необходимые примирительные жесты, чтобы создать пространство для диалога и избежать неконтролируемой эскалации или даже инцидента", - цитирует агентство Associated press (АP) его слова, сказанные перед Сенатом Франции.
Он отметил, что решение Ирана поэтапно сокращать исполнение обязательств по СВПД является "плохой реакцией на плохое решение". АP уточняет, что в данном случае Ле Дриан имел в виду решение США выйти из СВПД.
Министр добавил, что Франция тоже хочет создать "пространство для диалога" с целью избежать эскалации ситуации вокруг Ирана.
Французские СМИ в свою очередь напоминают, что во вторник и в среду в Тегеране должен находиться советник президента Франции Эммануэль Бон, в задачу которого входит спасение СВПД.
В воскресенье Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
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