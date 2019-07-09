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09.07.2019 22:45

Глава МИД Грузии называет позицию Путина по вопросу санкций единственным верным решением

Решение президента России не вводить экономические санкции против Грузии можно только приветствовать, заявил во вторник министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Безусловно, сделанные в Тбилиси представителями оппозиции антироссийские провокационные заявления, которые вызвали обострение ситуации, были категорически неприемлемы, и грузинские власти их осудили. Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать", - сказал Залкалиани в эфире телеканала "Имеди".

Он отметил, что провокационные заявления представителей оппозиции были направлены именно на эскалацию отношений с Россией.

Со своей стороны, председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал власти Грузии проявить осторожность и дальновидность. "У нас должна быть своя ответственность, и мы должны проявлять осторожность и дальновидность, когда дело касается наших национальных интересов, экономики и безопасности", - сказал Талаквадзе журналистам.

При этом спикер парламента отметил, что "продолжается оккупация грузинских территорий, и надо сделать все, чтобы восстановить целостность Грузии".

"Очевидно, что в нашей стране есть такие политические силы, цель которых - под личиной псевдопатриотизма внести агрессивную повестку дня и тем самым нанести вред нашей экономике, политической системе и безопасности", - сказал также Талаквадзе.

Ранее во вторник Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

"Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - подчеркнул президент.

В связи с этим он добавил: "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу".

До этого во вторник Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, РОССИЯ, РЕАКЦИЯ


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