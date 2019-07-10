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США планируют создать военную коалицию для защиты коммерческого судоходства

США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщают американские СМИ.

"Сейчас мы взаимодействуем с рядом стран, чтобы посмотреть, сможем ли мы создать коалицию, которая обеспечит свободу судоходства как в Ормузском проливе, так и в Баб-эль-Мандебском проливе ", - цитируют СМИ председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.

По его словам, Пентагон разработал конкретный план, и в течение нескольких недель будет ясно, какие страны готовы присоединиться к усилиям США.

Как отметил Данфорд, во вторник он обсудил этот вопрос с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером и госсекретарем США Майком Помпео, и что они готовы предложить свой план союзникам.

"У нас есть довольно четкое представление о том, что мы хотим делать", - сказал он.

Данфорд предположил, что реализация планов США может начаться с небольшого количества участников, а после состав коалиции может быть расширен.

Он сказал, что главная роль американских военных будет заключаться в предоставлении разведывательной информации судам партнеров по коалиции, которые будут осуществлять патрулирование на уязвимых водных путях, таких как Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандебский пролив.

Инициатива была вызвана недавними нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Атаки произошли 12 мая, а затем 13 июня.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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Тэги: США, ТАНКЕРЫ, АТАКИ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]