США планируют создать военную коалицию для защиты коммерческого судоходства

США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщают американские СМИ.
"Сейчас мы взаимодействуем с рядом стран, чтобы посмотреть, сможем ли мы создать коалицию, которая обеспечит свободу судоходства как в Ормузском проливе, так и в Баб-эль-Мандебском проливе ", - цитируют СМИ председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.
По его словам, Пентагон разработал конкретный план, и в течение нескольких недель будет ясно, какие страны готовы присоединиться к усилиям США.
Как отметил Данфорд, во вторник он обсудил этот вопрос с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером и госсекретарем США Майком Помпео, и что они готовы предложить свой план союзникам.
"У нас есть довольно четкое представление о том, что мы хотим делать", - сказал он.
Данфорд предположил, что реализация планов США может начаться с небольшого количества участников, а после состав коалиции может быть расширен.
Он сказал, что главная роль американских военных будет заключаться в предоставлении разведывательной информации судам партнеров по коалиции, которые будут осуществлять патрулирование на уязвимых водных путях, таких как Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандебский пролив.
Инициатива была вызвана недавними нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Атаки произошли 12 мая, а затем 13 июня.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
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