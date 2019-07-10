ООО "Газпромнефть-Сахалин", дочерняя компания "Газпром нефти", может начать добычу нефти на Аяшской площади на шельфе Сахалина в 2025 году, сообщил глава компании Денис Крылов в среду во Владивостоке на пленарном заседании IV Восточного нефтегазового форума.

"Два открытия (месторождений на Аяшской площади - ИФ) позволяют говорить нам о полноценном кластере, который сформировался на шельфе Сахалина. Стандартная разработка месторождений и определение вариантов обустройства в мировой практике занимает от пяти до семи лет. Если двигаться по утвержденной дорожной карте, то мы можем ожидать добычу (на Аяшском месторождении) к 2029-ому, 2030-ому годам, однако перед нами поставлена более агрессивная задача", - сказал Крылов.

По его словам, "Газпромнефть-Сахалин" сегодня прорабатывает технологические варианты сезонной добычи с использованием судна FPSO (плавучий комплекс для добычи, хранения и отгрузки нефти - ИФ) и другие технические решения.

"В том числе проводим анализ вариантов ПДК (предельно допустимые концентрации - ИФ) на нефть подо льдом, и тем самым ставим себе задачу (начать добычу) в 2025-ом, 2026-ом году", - сказал Крылов.

Ранее сообщалось, что "Газпромнефть-Сахалин" объявила тендер на оказание технологического контроля при строительстве трех разведочных скважин для поиска залежей углеводородов на Баутинской площади Аяшского участка (месторождении Тритон в акватории Охотского моря) в 2019 и 2021 годах.

Предполагается, что одна скважина будет пробурена в 2019 году, две другие - в 2021 году. Как следует из технического задания, победитель тендера будет работать на глубине моря - 80 метров, при этом глубина скважины планируется в 2,85 тыс. м.

Сообщалось, что в 2017 году на Аяшской площади на шельфе Сахалина "Газпром нефть" открыла месторождение "Нептун", его запасы составили 415 млн т нефти по категориям С1+С2. А в ноябре 2018 года "Газпром нефть" открыла второе месторождение на Аяшской - Тритон, геологические запасы которого оцениваются свыше 137 млн т нефтяного эквивалента.

В конце прошлого года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Тритон вошел в тройку крупнейших нефтегазовых открытий года в мире.

"Газпром нефть" владеет семью лицензиями на шельфе РФ: Приразломное и Долгинское месторождения, Северо-Западный ЛУ, Южно-Обский ЛУ, Хейсовский ЛУ, Северо-Врангелевский ЛУ в Арктике, а также перспективной Аяшской площадью возле острова Сахалин.