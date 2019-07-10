В подъезд жилого корпуса в Тбилиси неизвестный бросил гранату, пострадали три человека

В подъезд одного из жилых корпусов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Личность преступника установлена полицией и ведутся мероприятия по его задержанию.
Состояние доставленных в больницу в настоящее время стабильное.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье попытки умышленного убийства.
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