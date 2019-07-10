Турция должна прекратить бурение в территориальных водах Кипра - Госдеп США

США глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах Кипра и недавней отправкой бурового судна "Явуз", следует из сообщения официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

"Этот провокационный шаг повышает напряженность в регионе. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции...", - заявила Ортагус.

"Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы острова, как и все его ресурсы, должны на справедливой основе распределяться между двумя сообществами", - добавила она.

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа. Турция приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.