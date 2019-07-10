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ТЭК 10.07.2019 09:22

Турция должна прекратить бурение в территориальных водах Кипра - Госдеп США

США глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах Кипра и недавней отправкой бурового судна "Явуз", следует из сообщения официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

"Этот провокационный шаг повышает напряженность в регионе. Мы настоятельно призываем турецкие власти прекратить эти операции...", - заявила Ортагус.

"Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы острова, как и все его ресурсы, должны на справедливой основе распределяться между двумя сообществами", - добавила она.

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа. Турция приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, КИПР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]