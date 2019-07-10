Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 июля ЦБА установил 1,9053 манат/1EUR (9 июля - 1,907 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 июля установил 0,0266 манат/1RUB (9 июля - 0,0267 манат/1RUB).

А. Мамедов