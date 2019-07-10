Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что президент России Владимир Путин провел с действующими грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".

"Путин своим решением об отмене санкций против Грузии был похож на кота, который держал в лапах мышь, играл с ней и готов был в любой момент проглотить. Нынешние полностью коррумпированные власти Грузии сделали все, чтобы переориентировать экономику на Россию, результат сегодня дал о себе знать", - сказал Саакашвили во вторник вечером в эфире телекомпании "Рустави 2".

Он заявил, что в 2012 году Грузия была очень близка к подписанию с США договора о свободной торговле, но нынешние грузинские власти умышленно не довели начатое им дело до конца.

"Если бы этот договор был подписан, никто в Грузии и не подумал бы везти свои товары в Россию. Более того при наличии такого договора в Грузию стали бы поступать товары со всего региона, чтобы доставить их в США. У Грузии сегодня почти не использованы квоты Евросоюза, потому что никто над этим не работает", - сказал Саакашвили.

"Сегодняшние грузинские власти не способны развивать экономику, поэтому сегодня необходима консолидация всего общества, чтобы мирно отправить их на покой. Эти власти во главе с олигархом Иванишвили проиграют любые выборы", - заявил Саакашвили.