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Регион 10.07.2019 09:27

Путин провел с грузинскими властями мастер-класс по теме "нищая Грузия" - Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что президент России Владимир Путин провел с действующими грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".

"Путин своим решением об отмене санкций против Грузии был похож на кота, который держал в лапах мышь, играл с ней и готов был в любой момент проглотить. Нынешние полностью коррумпированные власти Грузии сделали все, чтобы переориентировать экономику на Россию, результат сегодня дал о себе знать", - сказал Саакашвили во вторник вечером в эфире телекомпании "Рустави 2".

Он заявил, что в 2012 году Грузия была очень близка к подписанию с США договора о свободной торговле, но нынешние грузинские власти умышленно не довели начатое им дело до конца.

"Если бы этот договор был подписан, никто в Грузии и не подумал бы везти свои товары в Россию. Более того при наличии такого договора в Грузию стали бы поступать товары со всего региона, чтобы доставить их в США. У Грузии сегодня почти не использованы квоты Евросоюза, потому что никто над этим не работает", - сказал Саакашвили.

"Сегодняшние грузинские власти не способны развивать экономику, поэтому сегодня необходима консолидация всего общества, чтобы мирно отправить их на покой. Эти власти во главе с олигархом Иванишвили проиграют любые выборы", - заявил Саакашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, РОССИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]