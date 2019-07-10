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Дальнее зарубежье 10.07.2019 12:43

США и Великобритания отменили переговоры по торговле из-за скандала с британским послом - СМИ

Лондон и Вашингтон не стали проводить на этой неделе переговоры по торговым отношениям после Brexit на фоне скандала с записями посла Великобритании в США Кима Дарокка, сообщает в среду издание The Independent.

Издание не уточняет, какая из сторон настояла на отмене встречи между министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом и главой министерства торговли США Уилбуром Россом. В министерстве торговли США The Independent рассказали, что они работают над назначением новой даты встречи. О причинах отмены переговоров, планировавшихся на вторник, в министерстве не сообщили.

Ранее Трамп заявил, что его администрация отныне не желает взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком, назвав его "очень глупым парнем". Также Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что она выбрала "собственный глупый путь" в переговорах по Brexit, хотя Трамп давал ей советы по тому, как решить вопрос с Брюсселем.

Как ранее сообщало издание The Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах".

Источник в правительстве Великобритании подтвердил американскому телеканалу CNN, что данные, описанные The Daily Mail, охватывают период с 2017 года по сей день, и являются подлинными.

После реакции Трампа на публикации The Daily Mail, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что союзникам следует относиться друг к другу с уважением, и заметил, что, если он станет премьером Британии, то Даррок сохранит свой пост.

Торговые переговоры необходимы Великобритании, так как после выхода из ЕС, согласно текущей сделке по Brexit, она прекращается участие во всех торговых соглашениях, в которых была задействована в составе ЕС.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]