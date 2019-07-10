Доходы муниципальных органов Азербайджана в 2018г сократились на 0,3%, расходы – увеличились на 0,8%

Доходы бюджетов муниципальных органов Азербайджана в 2018 году составили 35 млн 973,7 тыс. манатов, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Налоговые доходы муниципалитетов в отчетный период составили 13 млн 932,9 тыс. манатов (спад на 4,7%), что составляет 38,7% от общих доходов. В частности, поступления по земельному налогу составили 5 млн 680,7 тыс. манатов (спад на 12,2%), налогу на имущество – 7 млн 783,3 тыс. манатов (рост на 0,3%), налогу на добычу – 466 тыс. манатов (рост на 18,3%), налогу на прибыль – 2,9 тыс. манатов (рост в 4,8 раза).
В прошлом году доходы муниципальных органов от сдачи в аренду и приватизации муниципального имущества и земель составили 13 млн 486,9 тыс. манатов (рост на 2,7%), что составило 37,5% общих доходов.
Расходы муниципальных органов за отчетный год составили 35 млн 995,9 тыс. манатов, что на 0,8% превышает показатель 2017 года. Более половины расходов – 20 млн 772,4 тыс. манатов (спад на 1,5%) пришлись на содержание местных органов самоуправления, еще 7 млн 764,2 тыс. манатов (рост на 8,6%) – на жилищно-коммунальные расходы.
Таким образом, расходы муниципалитетов в 2018 году превысили доходы на 22,2 тыс.
Всего, на территории Азербайджана 1,606 тыс. муниципалитетов.
Больше всего доходов пришлось на муниципалитеты Баку – 9 млн 729,6 тыс. манатов (без изменений), Аранского экономического района – 5 млн 531,1 тыс. манатов (спад на 3,4%), Гянджа-Газахского экономического района – 5 млн 153,5 тыс. манатов (рост на 24,3%) и Шеки-Загатальского экономического района – 4 млн 789,1 тыс. манатов (рост на 8%).
А. Мамедов
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s
Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Полиция ФРГ обнаружила машину, на которой скрылись убийцы политика Любке
В Москве проходит встреча премьеров России и Узбекистана
Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля