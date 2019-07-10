Пашинян обсудил с Туском ратификацию соглашения о расширенном партнерстве Армения-ЕС, либерализацию визового режима

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективными переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском в Ереване.
"Мы провели эффективные переговоры и обсуждения, затронули отношения Армения-ЕС, обменялись мнениями по секторальному сотрудничеству, по внутренней жизни Армении и вопросам региональных развитий", - сказал Пашинян на брифинге по итогам встречи с Туском.
По его словам, в ходе переговоров обсуждался вопрос "скорейшей ратификации" соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, либерализации визового режима.
Премьер Армении также отметил, что подтвердил приверженность Еревана верховенству закона, борьбе с коррупцией.
"Мы обсудили также реформы в Армении, создание независимой судебно-правовой системы. В этом вопросе Армения придает важность содействию европейских структур", - отметил Пашинян.
Со своей стороны Туск заявил, что "положительная динамика в Армении создает хорошие предпосылки для развития отношений с ЕС".
"ЕС продолжит техническое и финансовое содействие для реализации двустороннего соглашения. Важна борьба с коррупцией, защита прав человека, верховенство закона. ЕС приветствует создание независимой судебно-правовой системы, продолжит оказывать экспертное содействие. Мы также обсудили создание антикоррупционной специализированной комиссии", - заявил председатель Европейского совета.
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