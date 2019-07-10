Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Социум 10.07.2019 12:47

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $343

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2019 года составляет 583,7 манатов ($343,4 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июня 2019 года составило 1 млн 590,7 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Из них 898 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 692,7 тыс. человек – в частном.

При этом 21% работников заняты в сфере образования, 18,4% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,3% - прочих сферах экономики.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАРПЛАТА, СРЕДНЯЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $342 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $340 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $326 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $320 Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]