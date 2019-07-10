Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $343

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2019 года составляет 583,7 манатов ($343,4 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июня 2019 года составило 1 млн 590,7 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Из них 898 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 692,7 тыс. человек – в частном.

При этом 21% работников заняты в сфере образования, 18,4% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,3% - прочих сферах экономики.

А.Мамедов