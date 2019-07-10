Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $343

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2019 года составляет 583,7 манатов ($343,4 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 июня 2019 года составило 1 млн 590,7 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Из них 898 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 692,7 тыс. человек – в частном.
При этом 21% работников заняты в сфере образования, 18,4% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,4% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 6,9% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 12,3% - прочих сферах экономики.
А.Мамедов
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Литве и Латвии предложили покупать энергию с БелАЭС
Цены на нефть растут, Brent торгуется около $65,6 за баррель
Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Полиция ФРГ обнаружила машину, на которой скрылись убийцы политика Любке
В Москве проходит встреча премьеров России и Узбекистана
Блэкаут в Армении произошел из-за перепада напряжения - замминистра
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля