Молдавия и МВФ согласовали меры для завершения трехлетней программы финансирования

Правительство Молдавии и Миссия МВФ согласовали меры для успешного завершения трехлетней программы с МВФ до марта 2020 года, сообщили премьер-министр РМ Майя Санду и глава миссии Рубен Атоян на пресс-конференции в среду, по итогам двухнедельной работы миссии в Кишиневе.

Санду сказала, что за короткое время правительству предстоит перераспределить ряд расходов в госбюджете-2019, чтобы представить парламенту на утверждение поправки в этом документе. По ее словам, для этого законодательному органу предстоит собраться на внеочередное пленарное заседание в августе, чтобы принять поправки в закон о бюджете на 2019 год, что входит в перечень достигнутых договоренностей с миссией фонда. Вся работа должна быть проделана до заседания Совета директоров МВФ в сентябре.

Премьер не стала раскрывать деталей договоренностей с миссией, сказав, что после утверждения Меморандума он будет опубликован.

"В случае его утверждения Советом директоров МВФ Молдавия сможет рассчитывать на получение двух оставшихся траншей из кредита фонда, размер которых составляет примерно $40 млн. Эти деньги не были предоставлены из-за популистских действий бывшего правительства Молдавии в период избирательной кампании, которые не были согласованы с МВФ", - сказала Санду.

В достигнутых договоренностях миссии с новым правительством речь идет о стабилизации публичных финансов, сохранении оговоренного в Программе размера дефицита бюджета, который не должен превышать 2,5% к ВВП, исполнении обязательств перед нацбанком Молдавии в погашении облигаций государства, качественном корпоративном управлении банковским сектором, сохранении уровня инфляции в преследуемой НБМ цели - 5% плюс-минус 1,5%.

Касаясь вопроса стабилизации публичных финансов, премьер-министр сказала, что новые власти РМ рассчитывают на начало возврата денег, украденных из трех банков, на что будут работать все институты государства, роста налоговых поступлений, а также на гранты, которые РМ получит от Евросоюза - 1,36 млрд леев (около $75 млн).

Руководитель миссии Атоян поблагодарил премьер-министра за плодотворную работу экспертов фонда, в результате которой достигнуто взаимное соглашение о том, что предстоит сделать до сентября для успешной реализации трехлетней программы фонда.

Глава миссии признал, что предпринятая бывшим правительством налоговая реформа 2018 года "нарушила стабильность публичных финансов, создав проблему с исполнением согласованной налогово-бюджетной политики". Он высоко оценил достижения молдавских властей в том, что касается прозрачности акционеров банков и качества их корпоративного управления.

Миссия обратила внимание на растущую инфляцию, порекомендовав придерживаться методики и международных практик в установлении регламентируемых тарифов на энергоресурсы.

Говоря о монетарной политике регулятора, Атоян сказал, что "НБМ необходимо делать все то, что будет подавлять растущую инфляцию".