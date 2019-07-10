Иран пригрозил Великобритании последствиями за задержание танкера близ Гибралтара

Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара, заявил президент Ирана Хасан Рухани, чьи слова приводит в среду агентство Associated Press.

"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиям может идти речь.

Само задержание судна Рухани, выступая на встрече кабинета министров, охарактеризовал как "подлое и несправедливое".

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.