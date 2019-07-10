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Регион 10.07.2019 13:24

Иран пригрозил Великобритании последствиями за задержание танкера близ Гибралтара

Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара, заявил президент Ирана Хасан Рухани, чьи слова приводит в среду агентство Associated Press.

"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиям может идти речь.

Само задержание судна Рухани, выступая на встрече кабинета министров, охарактеризовал как "подлое и несправедливое".

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

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Тэги: ИРАН, БРИТАНИЯ, ТАНКЕР, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]