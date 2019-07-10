В ФРГ приговорили к пожизненному заключению иракца за изнасилование и убийство девочки

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению иракца по получившему резонанс в стране делу об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, сообщает в среду агентство Associated Press.

Судебное разбирательство в отношении 22-летнего Али Башара продолжалось несколько месяцев.

В своем приговоре суд указал на "особую тяжесть вины" подсудимого. Такая формулировка, по данным агентства ДПА, указывает на то, что, вероятно, он не сможет воспользоваться распространенной в германской судебной системе практикой: досрочным освобождением после 15 лет тюрьмы.

Согласно постановлению суда, Башар в мае 2018 года сначала изнасиловал 14-лeтнюю школьницу Cюзaнну Фельдман, а затем убил ее. По сообщениям СМИ, после убийства мужчина вместе со своими родственниками покинул Германию и вернулся на родину, однако позже был экстрадирован в ФРГ из Ирака.

Убийство Фельдман в прошлом году спровоцировало массовые протесты сторонников германских ультраправых партий, в том числе "Альтернативы для Германии". Участники акций выступали против миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель.