В ФРГ приговорили к пожизненному заключению иракца за изнасилование и убийство девочки

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению иракца по получившему резонанс в стране делу об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, сообщает в среду агентство Associated Press.
Судебное разбирательство в отношении 22-летнего Али Башара продолжалось несколько месяцев.
В своем приговоре суд указал на "особую тяжесть вины" подсудимого. Такая формулировка, по данным агентства ДПА, указывает на то, что, вероятно, он не сможет воспользоваться распространенной в германской судебной системе практикой: досрочным освобождением после 15 лет тюрьмы.
Согласно постановлению суда, Башар в мае 2018 года сначала изнасиловал 14-лeтнюю школьницу Cюзaнну Фельдман, а затем убил ее. По сообщениям СМИ, после убийства мужчина вместе со своими родственниками покинул Германию и вернулся на родину, однако позже был экстрадирован в ФРГ из Ирака.
Убийство Фельдман в прошлом году спровоцировало массовые протесты сторонников германских ультраправых партий, в том числе "Альтернативы для Германии". Участники акций выступали против миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Цены на нефть растут, Brent торгуется около $65,6 за баррель
Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии составила 771 тыс. б/с при договоренностях в рамках ОПЕК+ на уровне 776 тыс. б/с – Минэнерго
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s
Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля