Франция введет экологический налог на авиаперелеты с 2020 года

Правительство Франции с 2020 года намерено ввести экологический налог на авиаперелеты.

Как заявила министр транспорта Франции Элизабет Борн, эта мера позволят привлечь в бюджет около 180 млн евро в год, сообщает Euronews.

"Мы решили ввести экологический сбор для всех рейсов из аэропортов Франции", - сказала она на пресс-конференции.

Размер эко-налога будет варьироваться в зависимости от длительности перелета, пункта назначения и класса (эконом или бизнес). Для путешествий эконом-классом внутри Франции и в страны Европейского союза надбавка составит 1,5 евро, за пределы ЕС - 3 евро. Для перелетов бизнес-классом налог будет равняться соответственно 9 евро и 18 евро.

Полученные средства планируется инвестировать в экологически благоприятную" инфраструктуру, в первую очередь, в железные дороги. Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в марте этого года выступила за введение экологического сбора на авиаперелеты на территории ЕС. На встрече глав природоохранных ведомств стран-членов ЕС она заявила, что больше не должно быть так, что "билет на поезд стоит дороже авиабилета на одном и том же маршруте", сообщает Deutsche Welle.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии на протяжении нескольких лет призывает к отмене косвенных субсидий на авиаперевозки. Кроме того, международные рейсы освобождаются от НДС.

В других европейских странах также высказываются предложения ввести экологические сборы. В частности, подобные планы озвучили правительства Бельгии и Нидерландов. Введение экологического сбора обсуждалось также парламентом Швейцарии, но депутаты отклонили это предложение.

Между тем Air France осудила план правительства Франции по введению нового налога, заявив, что он негативно скажется на возможности авиакомпании инвестировать в менее загрязняющие атмосферу самолеты, а также увеличит и без того высокие расходы на ведение бизнеса в стране.

"Этот новый налог значительно снизит конкурентоспособность Air France", - говорится в заявлении авиаперевозчика, согласно которому дополнительные расходы превысят 60 млн евро в год.