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Культура 10.07.2019 13:07

Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем

Британский музыкант и певец Стинг сообщил в твиттере об отмене за последние дни нескольких концертов в Европе из-за проблем со здоровьем.

Так, Стинг проинформировал в среду об отмене концерта, запланированного на 11 июля в Штуттгарте, а также концерта, намеченного на 12 июля в городе Славков-у-Брна в Чехии.

В сообщениях в твиттер-аккаунте певца указывается, что такое решение принято по рекомендации врачей. Никаких других подробностей относительно состояния здоровья Стинга не приводится.

"С большим сожалением (сообщаем - ИФ), что концерты Стинга, намеченные на 11 июля в Штуттгарте в Германии и на 12 июля в Славков-у-Брне в Чехии, будут отменены", - говорится в сообщении в твиттер.

Ранее на этой неделе стало известно об отмене запланированного на 10 июля концерта певца в Мюнхене, а также - выступления Стинга 8 июля на джаз-фестивале в Генте в Бельгии.

Стингу 67 лет. Среди наиболее известных его композиций - Fragile, Shape of My Heart и Desert Rose. В 1970-х и 1980-х годах он был лидером культовой группы The Police. После распада группы Стинг начал сольную карьеру и тоже добился больших успехов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПЕВЕЦ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]