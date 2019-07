Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем

Британский музыкант и певец Стинг сообщил в твиттере об отмене за последние дни нескольких концертов в Европе из-за проблем со здоровьем.

Так, Стинг проинформировал в среду об отмене концерта, запланированного на 11 июля в Штуттгарте, а также концерта, намеченного на 12 июля в городе Славков-у-Брна в Чехии.

В сообщениях в твиттер-аккаунте певца указывается, что такое решение принято по рекомендации врачей. Никаких других подробностей относительно состояния здоровья Стинга не приводится.

"С большим сожалением (сообщаем - ИФ), что концерты Стинга, намеченные на 11 июля в Штуттгарте в Германии и на 12 июля в Славков-у-Брне в Чехии, будут отменены", - говорится в сообщении в твиттер.

Ранее на этой неделе стало известно об отмене запланированного на 10 июля концерта певца в Мюнхене, а также - выступления Стинга 8 июля на джаз-фестивале в Генте в Бельгии.

Стингу 67 лет. Среди наиболее известных его композиций - Fragile, Shape of My Heart и Desert Rose. В 1970-х и 1980-х годах он был лидером культовой группы The Police. После распада группы Стинг начал сольную карьеру и тоже добился больших успехов.