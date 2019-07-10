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СНГ 10.07.2019 14:12

До 25 человек выросло число жертв наводнения в Иркутской области - источник

Число жертв наводнения под Иркутском увеличилось до 25 человек, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в штабе медицины катастроф.

"Обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв наводнения достигло 25 человек", - сказал источник.

Накануне сообщалось о 24 погибших.

Всего, по данным МЧС, в Иркутской области с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживали 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула 7 районов. Больше всех пострадали Тулун и Нижнеудинск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]