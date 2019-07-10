До 25 человек выросло число жертв наводнения в Иркутской области - источник

Число жертв наводнения под Иркутском увеличилось до 25 человек, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в штабе медицины катастроф.

"Обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв наводнения достигло 25 человек", - сказал источник.

Накануне сообщалось о 24 погибших.

Всего, по данным МЧС, в Иркутской области с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживали 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула 7 районов. Больше всех пострадали Тулун и Нижнеудинск.