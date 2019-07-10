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Регион 10.07.2019 13:11

В Кремле считают, что пока рано говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией

О возобновлении полетов российских рейсов в Грузию говорить преждевременно, пока существуют угрозы для граждан РФ, находящихся в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, нельзя исключать возобновление полетов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Но сейчас пока, безусловно, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", - заявил Песков на брифинге журналистам в среду.

По его словам, ограничение на полеты - это "абсолютно вынужденная мера". Он подчеркнул, что ситуация в Грузии "будет постоянно мониториться" на предмет нормализации ситуации и исчезновения хотя бы "малейшей угрозы для российских туристов, проистекающей из русофобских проявлений".

"Вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений, пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГРУЗИЯ, АВИАРЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]