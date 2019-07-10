Кремль о поставке С-400 в Турцию: Все осуществляется по плану

В Кремле заявили, что в ситуации с поставками российских комплексов С-400 в Турцию без изменений, и все идет по плану.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли изменения по срокам поставок С-400 в Турцию, получила ли Турция эту зенитную ракетную систему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Все осуществляется по плану".
Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля. В свою очередь турецкий телеканал "Хабертюрк" сообщил, что российские ЗРС С-400 могут доставить в Турцию в течение вторника.
Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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