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Дальнее зарубежье 10.07.2019 14:27

МИД Эстония выражает протест России в связи с планами устроить салют в Москве в честь освобождения Таллина от фашистов

МИД Эстонии вызывал в среду представителя посольства РФ в республике и выразил протест в связи с планами провести 22 сентября салют в Москве в честь освобождения Таллина от немецко-фашистских войск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) заявил в соцсетях, что "сообщение о проведении в РФ салюта в 75-ю годовщину повторной оккупации Таллина является провокационным шагом".

По его словам, "Вторая мировая война означала для Эстонской республики оккупации со стороны, как нацистской Германии, так и Советского союза". "После ухода немецких войск в 1944 году в Таллине официально вступило законное правительство Эстонской республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина (советскими войсками - ИФ) салютом неприемлемо " - подчеркнул Рейнсалу.

Ранее газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских Городов-Героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.

По данным газеты Минобороны РФ, праздничные артиллерийские салюты 12 залпами будет производить 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22:00 по московскому времени.

В 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9мая).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, РОССИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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