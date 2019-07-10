Трое из семи арестованных за разбой сотрудников ФСБ обжаловали свой арест

Адвокаты трех сотрудников ФСБ, арестованных за разбойные нападения, попросили Московский окружной военный суд освободить подзащитных из-под стражи.

"В настоящее время в суде зарегистрированы три жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова, Урусова и Оболенского. Дата рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Московском гарнизонном военном суде.

5 июля гарнизонный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ, а именно Власова, Урусова, Оболенского, а также Чивкина и Карелина, подозреваемых в разбое, ещё двум - Капышкину и Маргиеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".