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Дальнее зарубежье 10.07.2019 14:48

Трое из семи арестованных за разбой сотрудников ФСБ обжаловали свой арест

Адвокаты трех сотрудников ФСБ, арестованных за разбойные нападения, попросили Московский окружной военный суд освободить подзащитных из-под стражи.

"В настоящее время в суде зарегистрированы три жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова, Урусова и Оболенского. Дата рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Московском гарнизонном военном суде.

5 июля гарнизонный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ, а именно Власова, Урусова, Оболенского, а также Чивкина и Карелина, подозреваемых в разбое, ещё двум - Капышкину и Маргиеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, СОТРУДНИКИ, ЖАЛОБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]