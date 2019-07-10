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Дальнее зарубежье 10.07.2019 13:19

Американцы считают Трампа сильным лидером, но сомневаются в его честности

Большинство американцев - 51% - считает президента США Дональда Трампа сильным и решительным лидером, говорится в опубликованным в среду результатах опроса компании Gallup.

Еще 49% не считают его сильным лидером и не думают, что Трамп обладает таким качеством, как решительность.

В то же время 55% - не считают, что их президент выполняет данные им обещания. Около 44% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 54% американцев заявили, что президент, по их мнению, не может обеспечить стране те перемены, которые ей нужны. Также примерно 45% считают, что Трамп способен изменить жизнь в США к лучшему.

Две трети опрошенных американцев заявили, что не считают его честным и не думают, что его словам можно доверять. Доверяют же обещаниям Трампа только 34% респондентов. Также только 38% опрошенных заявили, что у Трампа те же ценности, что и у них самих, в то время как порядка 65% респондентов не считают свои ценности схожими с ценностями президента США.

Респондентам также задали вопрос, считают ли они, что президент США беспокоится о таких людях, как они. Утвердительно на него ответил 41% опрошенных, остальные ответили отрицательно.

Вместе с тем, почти две трети - 57% - американцев заявили, что не считают, что Трамп способен эффективно управлять страной, в свою очередь, 43% заявили, что он вполне может это делать.

Опрос проводился 3-16 июня среди свыше 1 тыс. совершеннолетних американцев.

Gallup отмечает, что экс-президента США Барака Обаму сильным и решительным лидером называли 52% опрошенных, а Джорджа Буша-младшего - 75%. Честным лидером американцы также считали Буша-младшего (65%) и Обаму (61%), а Биллу Клинтону доверяли 46% граждан США.

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Тэги: США, ТРАМП, АМЕРИКАНЦЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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