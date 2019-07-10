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Это интересно 10.07.2019 13:25

Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s

Петиция против пластмассовых игрушек в детских наборах Happy Meal в McDonald`s набрала свыше 325 тыс. подписей в Великобритании, сообщает Dow Jones.

Недовольство британцев вызывает то, что многие игрушки, которые кладутся в детские наборы в McDonald`s, сложно перерабатывать, поскольку они состоят из нескольких видов пластика или его смеси с другими материалами.

"Вы открываете полиэтиленовый пакет, чтобы достать оттуда пластмассовую вещь, с которой поиграют пять минут, а затем, вероятно, отправят в помойку", - сказала Рэйчел Вуд, чьи дочери, 10-летняя Элла и 7-летняя Кейтлин создали петицию в прошлом году.

McDonald`s в прошлом году создал глобальную рабочую группу, целью которой является анализ экологических вопросов, связанных с упаковками и игрушками в детских наборах, сказала директор по устойчивому развитию McDonald`s Элейн Странк. По ее словам, сеть ресторанов быстрого питания изучает возможность перейти на производство игрушек из одного вида пластмассы, чтобы их было проще перерабатывать, или использовать возобновляемые материалы.

Не так давно компания отказалась от пластиковых крышек для мороженого McFlurry и стала продавать салаты в контейнерах из картона на территории Великобритании, где набирает актуальность тема вреда пластика для экологии.

В сентябре 2018 года McDonald`s заменила пластиковые трубочки на бумажные в 1,361 тыс. ресторанов на территории Великобритании и Ирландии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, MCDONALDS, ПЛАСТИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]