Блэкаут: теперь и в Ереване

Эвакуация пассажиров метро проводится в столице Армении в среду после сбоя в электроснабжении, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Отключения электроэнергии в Ереване наблюдаются повсеместно. Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

В компании "Электрические сети Армении" "Интерфаксу" сообщили, что проверяют работу системы, чтобы установить причину проблем.