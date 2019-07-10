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Регион 10.07.2019 13:27

Блэкаут: теперь и в Ереване

Эвакуация пассажиров метро проводится в столице Армении в среду после сбоя в электроснабжении, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Отключения электроэнергии в Ереване наблюдаются повсеместно. Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

В компании "Электрические сети Армении" "Интерфаксу" сообщили, что проверяют работу системы, чтобы установить причину проблем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, МЕТРО, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]