Четыре участника забега с быками пострадали на празднике в Памплоне

Еще четыре участника забега с быками получили травмы на традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона, сообщило в среду агентство Associated Press.

В общей сложности за пять дней фиесты пострадали не менее 16 человек.

Все забеги, которые проходят с прошлой субботы, продлились не более 3 минут, в среду толпа убегала от быков 2 минуты 19 секунд.

В этом году организаторы фестиваля в целях безопасности решили нанести специальное покрытие, которое предотвращает скольжение.

Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле больше восьми столетий. В прошлом году фестиваль посетило около трёх миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от 12 разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами, что вызывает протесты защитников окружающей среды.