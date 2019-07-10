Чехия поддерживает мирные усилия Грузии по восстановлению территориальной целостности - глава МИД

Чехия поддерживает действия Грузии, направленные на восстановление территориальной целостности страны, заявил глава МИД Чешской Республики Томаш Петршичек в Тбилиси в среду после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
По словам чешского дипломата, на переговорах обсуждалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии, а также шаги Грузии, направленные на мирное урегулирование.
"Мы поддерживаем мирные инициативы властей Грузии. Считаем, что это шаги в правильном направлении", - сказал Петршичек, отметив, что ситуация в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии вызывают обеспокоенность.
Глава МИД Чехии добавил, что Прага поддерживает и будет поддерживать Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции.
"Что касается устремлений Грузии в сторону НАТО, то у Грузии есть все практические механизмы, которые необходимы для подготовки к членству", - заявил Петршичек.
Он также заявил, что Чехия заинтересована в усилении сотрудничества с Грузией в экономической сфере.
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