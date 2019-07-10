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Регион 10.07.2019 15:16

Чехия поддерживает мирные усилия Грузии по восстановлению территориальной целостности - глава МИД

Чехия поддерживает действия Грузии, направленные на восстановление территориальной целостности страны, заявил глава МИД Чешской Республики Томаш Петршичек в Тбилиси в среду после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

По словам чешского дипломата, на переговорах обсуждалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии, а также шаги Грузии, направленные на мирное урегулирование.

"Мы поддерживаем мирные инициативы властей Грузии. Считаем, что это шаги в правильном направлении", - сказал Петршичек, отметив, что ситуация в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии вызывают обеспокоенность.

Глава МИД Чехии добавил, что Прага поддерживает и будет поддерживать Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Что касается устремлений Грузии в сторону НАТО, то у Грузии есть все практические механизмы, которые необходимы для подготовки к членству", - заявил Петршичек.

Он также заявил, что Чехия заинтересована в усилении сотрудничества с Грузией в экономической сфере.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ЧЕХИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]