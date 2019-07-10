Агролизинг купит у SOCAR карбамидных удобрений на 10,5 млн манатов

ОАО «Агролизинг» закупит у компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) карбамидных удобрений на сумму 10,5 млн манатов ($6,18 млн по текущему курсу).
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, «Агролизинг» заключил контракт на закупку карбамидных удобрений с Управлением маркетинга и экспортных операций (УМЭО) SOCAR.
УЭМО занимается реализацией карбмидной продукции, производимой на заводе SOCAR Carbamide Plant в Сумгайыте.
Ранее гендиректор завода Хаял Джафаров сообщал, что по расчетам предприятия основным покупателем карбамида на внутреннем рынке станет ОАО «Агролизинг».
Карбамидный завод был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.
Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.
При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.
Основными рынками сбыта считаются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
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