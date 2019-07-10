Польша определилась с новым послом в Азербайджане

Президент Польши Анджей Дуда назначил Рафаля Поборски новым послом в Азербайджане, сообщил "Интерфакс-Азербайджан" источник в дипломатических кругах.

"Президент Дуда накануне утвердил Поборски в качестве нового посла в Баку. Дата, когда Поборски прибудет в Азербайджан и приступит к исполнению обязанностей, пока не определена. В настоящее время продолжаются соответствующие процедуры, связанные с началом деятельности посла в Азербайджане", - отметил источник.

Поборски заменит на этом посту в Азербайджане Марека Цалку.

Ранее Поборски занимал должность заместителя директора Восточного департамента МИД Польши.

А.Мамедов