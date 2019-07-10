Вице-премьер Армении сообщил об аварии в энергосистеме страны

В энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру, сообщил в среду вице-премьер республики Тигран Авинян.

"Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00 ", - написал Авинян на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что многочисленные отключения электроэнергии произошли в Ереване, из-за блэкаута были эвакуированы пассажиры ереванского метро.

Авария в энергосети не повлияла на работу Армянской АЭС, сообщили "Интерфаксу" на станции.

"Энергоблок еще в марте был остановлен на плановый ремонт. Станция работает в нормальном режиме, необходимая электроэнергия обеспечивается за счет дизельных генераторов", - сказали агентству на АЭС.

В аэропорту "Звартноц" "Интерфаксу" сообщили, что каких-либо нарушений в работе нет.

"Аэропорт обеспечен альтернативными источниками электроэнергии", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в Ереване образовались многокилометровые пробки, поскольку не работают светофоры.