Турция после заявлений госдепа по С-400 призывает США не вредить двусторонним отношениям

В МИД Турции после предостережений госдепа США по поводу покупки у РФ ЗРС С-400 в среду призвали Вашингтон не предпринимать шаги, которые могут нанести вред двусторонним отношениям.
"Заявление представителя государственного департамента США, касающееся покупки Турцией систем ПВО С-400 не соответствует духу и содержанию встречи между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Дональдом Трампом на саммите G-20", - заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, чьи слова приводит газета "Дейли Сабах".
Аксой также отметил, что Анкара так и не получила от Вашингтона ответа по предложению создать совместную рабочую группу по С-400.
Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой С-400, однако не получала от США ответа.
Накануне официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США по-прежнему настроены против поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с негативными последствиями.
"Эти последствия касаются участия (Турции - ИФ) в программе самолетов F-35", - пояснила она.
Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Эрдоган после встречи с Трампом в Осаке на саммите G-20 заявлял, что власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России С-400.
"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - заявлял Эрдоган.
Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС
Иашвили назначен генеральным консулом Грузии в Азербайджан
Цены на нефть растут, Brent торгуется около $65,6 за баррель
Азербайджан в июне сократил добычу нефти до 768 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии составила 771 тыс. б/с при договоренностях в рамках ОПЕК+ на уровне 776 тыс. б/с – Минэнерго
Facebook планирует вдвое увеличить число женщин в своем штате к 2024 году
Более 300 тыс. британцев подписали петицию против пластмассовых игрушек в детских наборах McDonald`s
Стинг продолжает отменять концерты в Европе из-за проблем со здоровьем
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля