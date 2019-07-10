Турция после заявлений госдепа по С-400 призывает США не вредить двусторонним отношениям

В МИД Турции после предостережений госдепа США по поводу покупки у РФ ЗРС С-400 в среду призвали Вашингтон не предпринимать шаги, которые могут нанести вред двусторонним отношениям.

"Заявление представителя государственного департамента США, касающееся покупки Турцией систем ПВО С-400 не соответствует духу и содержанию встречи между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Дональдом Трампом на саммите G-20", - заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, чьи слова приводит газета "Дейли Сабах".

Аксой также отметил, что Анкара так и не получила от Вашингтона ответа по предложению создать совместную рабочую группу по С-400.

Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой С-400, однако не получала от США ответа.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США по-прежнему настроены против поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с негативными последствиями.

"Эти последствия касаются участия (Турции - ИФ) в программе самолетов F-35", - пояснила она.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Эрдоган после встречи с Трампом в Осаке на саммите G-20 заявлял, что власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России С-400.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - заявлял Эрдоган.