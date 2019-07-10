Глава МИД Белоруссии обсудил с представителем госдепа США белорусско-американские отношения

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился в среду с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений", - проинформировали в МИД.

Как сообщалось, нынешний визит помощника госсекретаря в Минск является вторым в этом году. Ранее Кент посетил Белоруссию в марте этого года. Тогда Минск официально проинформировал американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Белоруссии.

Помощник госсекретаря в свою очередь тогда заявил о возможности отмены санкций США в отношении Белоруссии, если Минск "предпримет дальнейшие шаги в сфере прав человека и демократии".

Как сообщалось, в середине июня президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Официальный Минск никак не комментировал это решение администрации Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля поздравил Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска.