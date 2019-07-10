В Грузии загорелись виноградники

В селе Бакурцихе Гурджаанского муниципалитета Кахетии, основного виноградарского региона Грузии, в среду начался пожар в виноградниках, сообщает Первый канал Общественного вещателя республики.

По информации телеканала, огонь распространился на площади виноградных плантаций в 10 гектаров.

Как сообщил журналистам мэр Гурджаани Арчил Хандамашвили, виноградники, на которых возник пожар, принадлежат нескольким частным лицам.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады из Гурджаани, Кварели, Дедоплисцкаро и Телави, которые пытаются локализовать распространение огня.

Причина, вызвавшая возгорание, пока неизвестна.