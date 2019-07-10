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Регион 10.07.2019 14:07

В Грузии загорелись виноградники

В селе Бакурцихе Гурджаанского муниципалитета Кахетии, основного виноградарского региона Грузии, в среду начался пожар в виноградниках, сообщает Первый канал Общественного вещателя республики.

По информации телеканала, огонь распространился на площади виноградных плантаций в 10 гектаров.

Как сообщил журналистам мэр Гурджаани Арчил Хандамашвили, виноградники, на которых возник пожар, принадлежат нескольким частным лицам.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады из Гурджаани, Кварели, Дедоплисцкаро и Телави, которые пытаются локализовать распространение огня.

Причина, вызвавшая возгорание, пока неизвестна.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КАХЕТИЯ, ВИНОГРАДНИКИ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]